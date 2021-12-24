В Башкирии двое мужчин получили ожоги лиц в результате пожара в бане
09:42, 24 дек 2021
Сегодня, 24 декабря, в 02:49 произошел пожар в частном дворе по улице Набережная в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.
На момент прибытия спасателей уже горели баня и сарай, также огонь частично повредил фасад дома и гараж. Из зоны опасных факторов пожара было своевременно вынесено 3 газовых баллона.
В результате пожара двое мужчин 72 и 66 лет получили ожоги лица. Им оказали необходимую первичную медицинскую помощь.
«В 03:22 открытое горение было ликвидировано. К тушению пожара от МЧС России были привлечены 7 единиц техники, 21 человек личного состава», — добавили в ведомстве.
На месте пожара работает дознаватель МЧС России. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник:
gtrk.tv
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