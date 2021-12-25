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В Башкирии в деревянном доме во время пожара погиб мужчина

В Башкирии в деревянном доме во время пожара погиб мужчина

10:46, 25 дек 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в Орджоникидзевской районе Уфы. На Таманской улице в поселке Тимашево минувшей ночью на 25 декабря, по информации ведомства, в огне погиб мужчина.


По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 3:49. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что горит бревенчатый дом с пристроем. Тело погибшего 53-летнего мужчины обнаружили во время тушения огня.

Победить пожар удалось в 4:48. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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