В Башкирии в деревянном доме во время пожара погиб мужчина

10:46, 25 дек 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в Орджоникидзевской районе Уфы. На Таманской улице в поселке Тимашево минувшей ночью на 25 декабря, по информации ведомства, в огне погиб мужчина.



По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 3:49. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что горит бревенчатый дом с пристроем. Тело погибшего 53-летнего мужчины обнаружили во время тушения огня.



Победить пожар удалось в 4:48. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.



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Фото: МЧС по Башкирии