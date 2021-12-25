В Башкирии погиб водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с "BMW X6"

11:10, 25 дек 2021

Сегодня, 25 декабря, в Архангельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла в десятом часу утра на 51 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись "BMW X6" под управлением 42-летнего уфимца и "Лада Гранта", за рулём которой находился 52-летний житель Гафурийского района.



В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ