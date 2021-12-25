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В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Кумертау Альберта Утяшева

В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Кумертау Альберта Утяшева

11:46, 25 дек 2021

В Башкирии завершили поиски пропавшего еще в мае 25-летнего жителя Кумертау Альберта Утяшева. Молодой житель республики ушел из дома 9 мая, с тех пор о нем никакой информации не было. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что его нашли погибшим.


Ранее мама Альберта сообщала, что в последний раз его видели 16 мая. К волонтёрам семья обратилась в июне. Накануне, 24 декабря, стало известно, что его нашли погибшим. Детали произошедшего не приводятся.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: происшествия поиск
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