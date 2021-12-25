В Башкирии двое неизвестных ограбили банк

20:31, 25 дек 2021

Сегодня, 25 декабря, в Уфе ограбили банк на улице Цурюпы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. Как рассказали в ведомстве, ведется поиск похитителей.



Пока полиция согласилась сообщить лишь предварительные данные.



— Двое неизвестных под угрозой предмета похожего на пистолет совершили хищение денежных средств. Настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников, — рассказали в пресс-службе МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По данным источника, от нападения пострадал «Росбанк».



— Ищут отечественную машину, ВАЗ-2110, — сообщил наш собеседник.



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