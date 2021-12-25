В Башкирии двое неизвестных ограбили банк

Сегодня, 25 декабря, в Уфе ограбили банк на улице Цурюпы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. Как рассказали в ведомстве, ведется поиск похитителей. Пока полиция согласилась сообщить лишь предварительные данные.
— Двое неизвестных под угрозой предмета похожего на пистолет совершили хищение денежных средств. Настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников, — рассказали в пресс-службе МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По данным источника, от нападения пострадал «Росбанк».
— Ищут отечественную машину, ВАЗ-2110, — сообщил наш собеседник.