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В Башкирии двое неизвестных ограбили банк

В Башкирии двое неизвестных ограбили банк

20:31, 25 дек 2021

Сегодня, 25 декабря, в Уфе ограбили банк на улице Цурюпы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. Как рассказали в ведомстве, ведется поиск похитителей.


Пока полиция согласилась сообщить лишь предварительные данные.

— Двое неизвестных под угрозой предмета похожего на пистолет совершили хищение денежных средств. Настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников, — рассказали в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». По данным источника, от нападения пострадал «Росбанк».

— Ищут отечественную машину, ВАЗ-2110, — сообщил наш собеседник.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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