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В Башкирии на трассе М-5 застряли более 30 автомобилей

В Башкирии на трассе М-5 застряли более 30 автомобилей

12:38, 26 дек 2021

В Туймазинском районе Башкирии на трассе М-5 в снегу застряли 33 легковых и грузовых автомобиля. Речь идет об участке у населенных пунктов Серафимовский и Николаевка, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.


Для расчистки два «КамАЗа» с ковшами поехали в сторону села Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу. Для водителей возле автозаправки организовали кемпинг для обогрева с горячей едой и питьем.

На месте работают дорожные службы. Ситуация находится на контроле.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГК РБ по ЧС
Теги: Туймазинский район происшествия
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