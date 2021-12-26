В Башкирии на трассе М-5 застряли более 30 автомобилей
12:38, 26 дек 2021
В Туймазинском районе Башкирии на трассе М-5 в снегу застряли 33 легковых и грузовых автомобиля. Речь идет об участке у населенных пунктов Серафимовский и Николаевка, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. Для расчистки два «КамАЗа» с ковшами поехали в сторону села Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу. Для водителей возле автозаправки организовали кемпинг для обогрева с горячей едой и питьем.
На месте работают дорожные службы. Ситуация находится на контроле.