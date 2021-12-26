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В Башкирии непогода оставила без электричества 1078 населенных пунктов

В Башкирии непогода оставила без электричества 1078 населенных пунктов

12:50, 26 дек 2021

Сто семь населенных пунктов в Башкирии, в которых проживают более 27 тысяч человек, отключены от электроснабжения из-за сильного ветра до 20 метров в секунду. Аварийные бригады организовали работу на местах.


Башкирские спасатели пояснили, что отключения электричества из-за шквалистого ветра произошли в 16 районах Башкирии.

Всего без света сейчас остались 107 населенных пунктов с населением 27 694 человека, в том числе 3 826 детей. Также без электроснабжения остаются 21 социально-значимых объектов. Для восстановления электроснабжения задействовано 59 бригад.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: происшествия
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