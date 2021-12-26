В Ишимбайском районе Башкирии женщина за рулем иномарки въехала в столб, погиб пассажир
12:56, 26 дек 2021
Накануне вечером в Ишимбайском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает ГИБДД по РБ.
На 9 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск «Киа Рио» въехала в столб. За рулем находилась 29-летняя женщина. Ее 34-летний муж, который тоже был в машине, скончался до приезда скорой помощи.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также:В Башкирии на трассе М-5 застряли более 30 автомобилей
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также