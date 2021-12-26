В Ишимбайском районе Башкирии женщина за рулем иномарки въехала в столб, погиб пассажир

12:56, 26 дек 2021

Накануне вечером в Ишимбайском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает ГИБДД по РБ.



На 9 км дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск «Киа Рио» въехала в столб. За рулем находилась 29-летняя женщина. Ее 34-летний муж, который тоже был в машине, скончался до приезда скорой помощи.



Обстоятельства ДТП уточняются.



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Фото: ГИБДД по РБ