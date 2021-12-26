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Массовая авария в Кармаскалинском районе Башкирии, погиб человек

Массовая авария в Кармаскалинском районе Башкирии, погиб человек

13:05, 26 дек 2021

В Кармаскалинском районе на 49-м километре трассы Уфа — Оренбург произошло массовое ДТП с погибшим. Об этом сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

В первом часу дня на дороге столкнулись сразу 15 автомобилей. На место уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

— Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудники ГИБДД оказывают помощь на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.

Отметим, что сейчас на республику обрушилась метель и сильный ветер, поэтому на дорогах ездить опасно. В ГИБДД Башкирии рекомендуют водителям снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть максимально осторожными.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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