Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Туймазинском районе Башкирии таксист оставил замерзать двух приятелей на трассе

В Туймазинском районе Башкирии таксист оставил замерзать двух приятелей на трассе

13:12, 26 дек 2021

В Туймазинском районе 26 декабря в службу спасения обратились сразу три человека. Они попали в беду на трассе.

Около перекрестка Серафимовский и Белебей у 33-летнего мужчины сломался автомобиль ВАЗ-2112. Он остановился на трассе М-5, водителю потребовалась помощь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали мужчину до ближайшего места обогрева. Когда сотрудники оказывали помощь водителю, к ним подошли молодые люди 20 и 27 лет. Выяснилось, что они ехали на такси из Туймазов в Нижнетроицк, однако по дороге местные жители поругались с водителем машины и тот высадил их несмотря на сильный мороз. По предварительным данным, молодые люди находились в нетрезвом виде. Им потребовалась помощь медиков.


— Уважаемые граждане! Не оставляйте людей на дороге в плохую погоду, не проезжайте мимо других на трассе, в такую погоду и сами не выезжайте и не выходите без лишней необходимости, — сказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС. 

Читайте также:

Массовая авария в Кармаскалинском районе Башкирии, погиб человек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Туймазинский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: