В Туймазинском районе Башкирии таксист оставил замерзать двух приятелей на трассе

13:12, 26 дек 2021

В Туймазинском районе 26 декабря в службу спасения обратились сразу три человека. Они попали в беду на трассе.







Около перекрестка Серафимовский и Белебей у 33-летнего мужчины сломался автомобиль ВАЗ-2112. Он остановился на трассе М-5, водителю потребовалась помощь. Прибывшие на место спасатели эвакуировали мужчину до ближайшего места обогрева. Когда сотрудники оказывали помощь водителю, к ним подошли молодые люди 20 и 27 лет. Выяснилось, что они ехали на такси из Туймазов в Нижнетроицк, однако по дороге местные жители поругались с водителем машины и тот высадил их несмотря на сильный мороз. По предварительным данным, молодые люди находились в нетрезвом виде. Им потребовалась помощь медиков.





— Уважаемые граждане! Не оставляйте людей на дороге в плохую погоду, не проезжайте мимо других на трассе, в такую погоду и сами не выезжайте и не выходите без лишней необходимости, — сказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

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