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В Башкирии из-за непогоды не может приземлиться самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя

В Башкирии из-за непогоды не может приземлиться самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя

15:17, 26 дек 2021

Самолет с вахтовиками из Нового Уренгоя кружит над уфимской воздушной гаванью, следует из данных сервиса «Flightradar».

Самолет марки «Sukhoi Superjet 100» вынужден «вырисовывать» круги небе над Уфой из-за непогоды, обрушившейся на Башкирию с самого утра. Напомним, в регионе наблюдается низовая метель, обильный снегопад и сильный ветер. Ранее МЧС по Башкирии предупреждало о резком ухудшении погодных условий.

По предварительным данным, кроме авиарейса Новый Уренгой-Уфа задерживаются и другие. Так, на данный момент из-за обильного снегопада задерживается прилет еще восьми рейсов: из Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Сургута, Казани и Москвы.


Также воздушная гавань башкирской столицы не отправляет рейсы в те же самые города. На табло аэропорта имени Мустая Карима сообщается, что прибытие и отправку авиарейсов задержат максимум на 7-7,5 часов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия
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