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В Мелеузовском районе Башкирии на трассе столкнулись 11 автомобилей

В Мелеузовском районе Башкирии на трассе столкнулись 11 автомобилей

15:31, 26 дек 2021

Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей.


Авария произошла на 191 км федеральной трассы Уфа-Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные одиннадцать автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работает полиция и другие службы.

Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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