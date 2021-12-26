В Мелеузовском районе Башкирии на трассе столкнулись 11 автомобилей

15:31, 26 дек 2021

Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием одиннадцати автомобилей.



Авария произошла на 191 км федеральной трассы Уфа-Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные одиннадцать автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте происшествия работает полиция и другие службы.



Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ