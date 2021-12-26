В Башкирии погиб водитель "Лада XRAY", столкнувшись с 3 автомобилями
17:03, 26 дек 2021
Сегодня в столице Башкортостана зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла в пятом часу дня на ул.Города Галле.
По предварительным данным, мужчина за рулём "Лада XRAY" совершил столкновение с припаркованными "SsangYong", ВАЗ-2114 и "Opel Astra". В результате аварии водитель отечественного кроссовера скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работает следственно-оперативная группа.
Со слов пассажира "Лады XRAY", 65-летнему водителю стало плохо при движении, после чего он совершил наезд на припаркованные автомобили и скончался до приезда скорой помощи. Видимых травм от ДТП нет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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