В Уфе пожарные спасли из огня 85-летнюю женщину-инвалида

11:15, 27 дек 2021

Сегодня, 27 декабря, в 04:17 в столице Башкирии вспыхнул огонь в жилом доме на улице Чернышевского, 198. Загорелась одноэтажная кирпичная постройка, где проживали 3 семьи. В пресс-службе регионального МЧС подробнее рассказали об инциденте.











Огонь охватил не только дом, но и надворные постройки. Стихия распространилась на 200 квадратных метров. Первым делом спасатели бросились в огонь за 85-летней женщиной-инвалидом. Она не пострадала.





Во второй квартире проживал 62-летний сын пенсионерки, он смог выбраться самостоятельно до приезда экстренных служб. Третья квартира в момент пожара пустовала. Огонь потушили, дознавателю МЧС осталось выяснить, что стало его причиной.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан