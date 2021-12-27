Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе пожарные спасли из огня 85-летнюю женщину-инвалида

В Уфе пожарные спасли из огня 85-летнюю женщину-инвалида

11:15, 27 дек 2021

Сегодня, 27 декабря, в 04:17 в столице Башкирии вспыхнул огонь в жилом доме на улице Чернышевского, 198. Загорелась одноэтажная кирпичная постройка, где проживали 3 семьи. В пресс-службе регионального МЧС подробнее рассказали об инциденте.

Огонь охватил не только дом, но и надворные постройки. Стихия распространилась на 200 квадратных метров. Первым делом спасатели бросились в огонь за 85-летней женщиной-инвалидом. Она не пострадала.


Во второй квартире проживал 62-летний сын пенсионерки, он смог выбраться самостоятельно до приезда экстренных служб. Третья квартира в момент пожара пустовала. Огонь потушили, дознавателю МЧС осталось выяснить, что стало его причиной.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: