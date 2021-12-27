Стали известны подробности массовой аварии в Башкирии, в которой погиб человек

12:02, 27 дек 2021

В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности крупного ДТП, которое произошло накануне, 26 декабря. Авария произошла на 49 километре трассы Уфа — Оренбург во время метели.







Известно, что Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 55-летняя уроженка Салавата, въехал в стоящий в правом ряду Chevrolet Lacetti. Последним управлял 40-летний житель Уфы. После с участниками дорожно-транспортного происшествия столкнулись еще 10 автомобилей.



— Ехал в сторону Уфы. Соблюдал все правила предосторожности. Но из-за погоды не увидел скопление машин, — рассказал один из водителей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Жительница Салавата скончалась на месте. Всего в аварии пострадали 11 человек, в числе которых — двое детей в возрасте 3 года и 6 лет. Разбирательство продолжается.





Фото: ГИБДД МВД по РБ