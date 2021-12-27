Стали известны подробности массовой аварии в Башкирии, в которой погиб человек
12:02, 27 дек 2021
В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности крупного ДТП, которое произошло накануне, 26 декабря. Авария произошла на 49 километре трассы Уфа — Оренбург во время метели.
Известно, что Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 55-летняя уроженка Салавата, въехал в стоящий в правом ряду Chevrolet Lacetti. Последним управлял 40-летний житель Уфы. После с участниками дорожно-транспортного происшествия столкнулись еще 10 автомобилей.
— Ехал в сторону Уфы. Соблюдал все правила предосторожности. Но из-за погоды не увидел скопление машин, — рассказал один из водителей.
Жительница Салавата скончалась на месте. Всего в аварии пострадали 11 человек, в числе которых — двое детей в возрасте 3 года и 6 лет. Разбирательство продолжается.