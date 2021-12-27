Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Кумертау Артур Яхин

В Башкирии пропал житель Кумертау Артур Яхин

18:12, 27 дек 2021

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в Башкирии начались поиски 31-летнего Артура Яхина. Молодой мужчина вышел из дома в Кумертау 24 декабря, с тех пор о нем ничего неизвестно.


Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-коричневые, глаза зелено-карие.

Был одет: синяя спортивная куртка, синие джинсы, синяя рубашка в клетку, колпак Деда Мороза синего или красного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

Читайте также:

В Башкирии обнаружили тело пропавшего жителя Кумертау Альберта Утяшева
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Кумертау происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: