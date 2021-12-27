В Башкирии пропал житель Кумертау Артур Яхин

18:12, 27 дек 2021

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в Башкирии начались поиски 31-летнего Артура Яхина. Молодой мужчина вышел из дома в Кумертау 24 декабря, с тех пор о нем ничего неизвестно.





Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-коричневые, глаза зелено-карие.



Был одет: синяя спортивная куртка, синие джинсы, синяя рубашка в клетку, колпак Деда Мороза синего или красного цвета.



Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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Фото: Лиза Алерт Башкортостан