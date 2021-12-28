В Иглинском районе Башкирии произошла авария с пассажирским транспортом

09:04, 28 дек 2021

Сегодня, 28 декабря, в Иглинском районе зарегистрировано ДТП с пассажирским транспортом.







Авария произошла в восьмом часу утра на 3 км автодороги Иглино-Красный Восход. Столкнулись автобус "Peugeot Boxer" и встречный "Datsun on-DO". В результате аварии 31-летний пассажир автобуса, а также 30-летний водитель "Datsun" доставлены в больницу. Известно, что автобус двигался по маршруту "165т Уфа-Тавтиманово". В салоне находились три пассажира.



На месте происшествия работает полиция и другие службы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ