Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жительница Сибая зарезала в сауне мужчину

Жительница Сибая зарезала в сауне мужчину

09:57, 28 дек 2021

24 декабря в одной из саун города Сибай обнаружили страшную находку, труп 32-летнего мужчины с ножевыми ранениями, сообщает РЕН ТВ.

По информации РЕН ТВ жуткое убийство произошло в башкирском Сибае, в одной из саун города. Издание сообщает, что между отдыхающими в сауне 30-летней женщиной и 32-летним мужчиной произошел конфликт, в результате которого дама схватилась за кухонный нож, которым и нанесла своему компаньону по банным процедурам удары.


Примечательно, что по сообщению издания, женщина решила ретироваться с места кровавой бани, а труп мужчины обнаружил некий мужчина, который и обратился в полицию. Мы обратились за комментариями в следственный комитет по Башкирии и опубликуем ответ ведомства сразу после его получения.

По данным издания несмотря на то, что женщина попыталась скрыться с места событий, от правоохранителей ей скрыться не удалось и вскоре она была задержана.

Читайте также:

В Башкирии мужчина изнасиловал и изувечил женщину-таксиста
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: mkset.ru
Теги: Сибай происшествия криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: