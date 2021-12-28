Жительница Сибая зарезала в сауне мужчину

09:57, 28 дек 2021

24 декабря в одной из саун города Сибай обнаружили страшную находку, труп 32-летнего мужчины с ножевыми ранениями, сообщает РЕН ТВ.







По информации РЕН ТВ жуткое убийство произошло в башкирском Сибае, в одной из саун города. Издание сообщает, что между отдыхающими в сауне 30-летней женщиной и 32-летним мужчиной произошел конфликт, в результате которого дама схватилась за кухонный нож, которым и нанесла своему компаньону по банным процедурам удары.





Примечательно, что по сообщению издания, женщина решила ретироваться с места кровавой бани, а труп мужчины обнаружил некий мужчина, который и обратился в полицию. Мы обратились за комментариями в следственный комитет по Башкирии и опубликуем ответ ведомства сразу после его получения.



По данным издания несмотря на то, что женщина попыталась скрыться с места событий, от правоохранителей ей скрыться не удалось и вскоре она была задержана.

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