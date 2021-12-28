В мэрии Уфы прокомментировали волну эвакуаций в местных школах

12:16, 28 дек 2021

По словам вице-мэра города Гуллярии Ялчикаевой, информация о якобы заложенных взрывчатках в школах поступила в Службу-112 сегодняшней ночью. На места сразу выехали кинологи, и к 7:00 уже были проверены 92 школы из 128. К 7:42, когда школьники уже приходят на занятия, спецслужбам необходимо было завершить работу еще в 27 зданиях. В 7:30 родителям сообщили, что привести учеников нужно к третьему уроку, однако многие уже успели прийти на занятия.







«В 17 школах учащихся не пустили внутрь. Между тем у каждой школы есть территория эвакуации – это либо детсад, либо центр образования или ближайшее учебное заведение. Детей и сотрудников сразу разместили туда. Можно, конечно, сказать, что это эвакуация, но по факту их разместили на время проверки в резервное помещение», - пояснила Гуллярия Ялчикаева.





На данный момент проверка учебных учреждений подходит к концу, информация обновляется каждые 15 минут.





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