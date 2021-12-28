В Уфе столкнулись автобус с пассажирами и троллейбус
22:05, 28 дек 2021
Сегодня, 28 декабря, около девяти часов вечера в столице республики столкнулись 2 пассажирских транспорта.
По имеющимся данным, 30-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, двигаясь по маршруту 290 "Телецентр-Уфимский ДОК", следуя по проспекту Октября в сторону улицы Трамвайная, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении троллейбусом, который был без пассажиров, за рулём находилась 56-летняя уфимка.
В результате ДТП 5 пассажиров автобуса каретой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.
Известно, что на момент аварии в салоне «ПАЗ» находились 17 пассажиров.
Троллейбус направлялся в ДЕПО. Подробности уточняются.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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