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В Уфе столкнулись автобус с пассажирами и троллейбус

В Уфе столкнулись автобус с пассажирами и троллейбус

22:05, 28 дек 2021

Сегодня, 28 декабря, около девяти часов вечера в столице республики столкнулись 2 пассажирских транспорта. 

По имеющимся данным, 30-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, двигаясь по маршруту 290 "Телецентр-Уфимский ДОК", следуя по проспекту Октября в сторону улицы Трамвайная, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении троллейбусом, который был без пассажиров, за рулём находилась 56-летняя уфимка. 

В результате ДТП 5 пассажиров автобуса каретой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение.  

Известно, что на момент аварии в салоне «ПАЗ» находились 17 пассажиров. 

Троллейбус направлялся в ДЕПО. Подробности уточняются.


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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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