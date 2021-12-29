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В Туймазах ученица 9-го класса нанесла себе увечья

В Туймазах ученица 9-го класса нанесла себе увечья

08:59, 29 дек 2021

В Башкирии в школе № 1 города Туймазы ученица 9-го класса нанесла себе увечья, а ее подруга сделала фото, которое позже разошлось по соцсетям. Подробности произошедшего рассказали сегодня, 29 декабря, в управлении образования.

По словам местного специалиста, девочка жива, ее здоровью ничего не угрожает.

— Хотела привлечь внимание таким образом и, да, наделала шума, — рассказала начальник управления образования Туймазинской администрации Ольга Чернова. — Раны она себе действительно нанесла, но ее жизни и здоровью они не угрожают. Сейчас она дома, с ней всё в порядке. Живет она с мамой, проводится выяснение всех обстоятельств.


Напомним, в начале декабря Уфу повергла в шок попытка самоубийства 64-летней местной жительницы. Она нанесла себе травмы прямо возле больницы РЖД, откуда ее госпитализировали. Врачи пытались спасти ей жизнь, но безуспешно.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ТСОШ №1 / Vk.com
Теги: Туймазинский район происшествия
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