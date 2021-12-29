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В Уфе произошел пожар в торговом центре

В Уфе произошел пожар в торговом центре

09:05, 29 дек 2021

Ночью в «Галерее Арт» на улице Чернышевского в Уфе произошел пожар. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщило республиканское управление МЧС. По словам пожарных, возгорание началось в одном из кафе торгового центра на третьем этаже.


Как рассказали в министерстве, инцидент случился в 01:40. На вызов группа спасателей прибыла во главе с замначальника управления Эдуардом Идрисовым.

— До прибытия пожарной охраны администрацией объекта из зоны опасных факторов пожара эвакуировано 20 человек. Возгорание началось в заготовочном цехе [кафе «Чарли«] размером 2,5 на 5 метров вентиляционного короба и частично холодильника на общей площади 4 кв. метра, — сообщили спасатели.

По их словам, горение удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. Причины возгорания пока не установлены.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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