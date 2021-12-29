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В Белебее женщина за рулем "Lada Vesta" спровоцировала аварию

В Белебее женщина за рулем "Lada Vesta" спровоцировала аварию

10:52, 29 дек 2021

Авария в Башкирии произошла днем в Белебее на перекрестке улиц Интернациональная-Красноармейская.


39-летняя местная жительница за рулём "Lada Vesta", предположительно, не уступила ВАЗ десятой модели под управлением 18-летнего молодого человека и столкнулась с ним.

В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. По данному факту начато разбирательство.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебеевский район аварии происшествия
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