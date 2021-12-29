В Уфе обездвиженного ребенка нашли на козырьке многоэтажки
11:18, 29 дек 2021
В информационно-диспетчерский центр Уфы вечером 28 декабря поступила информация о том, что на козырьке дома № 70 по улице Революционной лежит подросток.
«Сотрудниками Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы 12-летний мальчик был эвакуирован с подъездного козырька и передан скорой помощи. Подросток госпитализирован в одно из лечебных учреждений столицы», — сообщили в пресс-службе Управления.
Известно, что мальчик получил травмы, характерные при падении с высоты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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