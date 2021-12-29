Житель Белебеевского района Башкирии ограбил пенсионерку, находясь под следствием

14:59, 29 дек 2021

23-летний житель Белебеевского района, находясь под подпиской о невыезде, ограбил женщину. Так он хотел раздобыть денег, чтобы выпить.







Молодой человек выбрал на улице жертву, проследил за ней до темного переулка. 66-летняя пенсионерка заметила подозрительного незнакомца и ускорила шаги, но мужчина напал на нее. Со словами «отдай, убью» он выхватил сумку и убежал, по пути разбрасывая ненужные вещи.



По данным пресс-службы МВД Башкирии, добычей грабителя стали две тысячи рублей, которые он не успел потратить. По сообщению потерпевшей полицейские смогли быстро разыскать преступника. Оказалось, что он уже находится под следствием за кражу денег с банковской карты. Будучи под подпиской о невыезде, он совершил еще и ограбление.





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Фото: Следком Башкирии