В Москве пенсионерка получила смертельные ожоги, закурив возле кислородного баллона
19:20, 29 дек 2021
В Москве пенсионерка излечилась от коронавируса и восстанавливала сатурацию крови кислородом с помощью специального баллона. В процессе процедуры она закурила сигарету и была моментально охвачена пламенем.
"Женщина поступила с улицы Медынской. У пенсионерки ожоги верхних конечностей, лица, шеи и головы, диагностированы и глубокие ожоги. Наблюдается поражение трети тела. Состояние критическое", - рассказали в ожоговом отделении.
Увы, москвичка скончалась.
Читайте также