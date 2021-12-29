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В Москве пенсионерка получила смертельные ожоги, закурив возле кислородного баллона

В Москве пенсионерка получила смертельные ожоги, закурив возле кислородного баллона

19:20, 29 дек 2021

В Москве пенсионерка излечилась от коронавируса и восстанавливала сатурацию крови кислородом с помощью специального баллона. В процессе процедуры она закурила сигарету и была моментально охвачена пламенем.

"Женщина поступила с улицы Медынской. У пенсионерки ожоги верхних конечностей, лица, шеи и головы, диагностированы и глубокие ожоги. Наблюдается поражение трети тела. Состояние критическое", - рассказали в ожоговом отделении.

Увы, москвичка скончалась.

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Теги: происшествия
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