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В Белорецком районе Башкирии неизвестные украли новогодние фигурки

В Белорецком районе Башкирии неизвестные украли новогодние фигурки

22:45, 29 дек 2021

Населенный пункт Тирлянский в Белорецком районе всполошило происшествие - село недосчиталось двух праздничных фигурок. Воры украли статуэтки, одумались и вернули, но, уже в поломанном виде.

Авторы скульптур - чета Газизовых. Именно они к новогоднему торжеству сварили из металла всех излюбленных героев торжества: Снегурочку, медведя, бычка, оленя, снеговика и Деда Мороза. Торжественное мероприятие скульптуры ожидали во дворе, радуя своим присутствием прохожих.


Новогоднее настроение решили разделить не только местные. Неизвестные на машине припарковались около фигур, взяли быка и погрузили в автомобиль. Спустя некоторое время они поняли, что продать украденное вряд ли удастся, и привезли его на место. Как бы то ни было, Газизовых из конкурса исключать не стали.

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Фото: скрин видео
Теги: Белорецкий район происшествия
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