В Башкирии пропал 32-летний житель Уфы Артур Азнабаев

17:50, 30 дек 2021

В Уфе начались поиски 32-летнего Артура Азнабаева, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Согласно опубликованной информации, мужчина выехал из дома 29 декабря и пропал. В последний раз его видели отъезжающим на автомобиле «Хендай Санта Фе».



Приметы: рост – 185 см, плотного телосложения, карие глаза и русые волосы.



Одежда: черная кожаная куртка, светло-зеленые спортивные штаны, белые кроссовки, черная шапка с белой подписью.



Если вам что-то известно о местонахождении Азнабаева, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



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