В Башкирии пропал 32-летний житель Уфы Артур Азнабаев
17:50, 30 дек 2021
В Уфе начались поиски 32-летнего Артура Азнабаева, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Согласно опубликованной информации, мужчина выехал из дома 29 декабря и пропал. В последний раз его видели отъезжающим на автомобиле «Хендай Санта Фе». Приметы: рост – 185 см, плотного телосложения, карие глаза и русые волосы.
Одежда: черная кожаная куртка, светло-зеленые спортивные штаны, белые кроссовки, черная шапка с белой подписью.
Если вам что-то известно о местонахождении Азнабаева, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.