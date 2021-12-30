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В Башкирии пропал 32-летний житель Уфы Артур Азнабаев

В Башкирии пропал 32-летний житель Уфы Артур Азнабаев

17:50, 30 дек 2021

В Уфе начались поиски 32-летнего Артура Азнабаева, сообщили волонтеры «Лиза Алерт». Согласно опубликованной информации,  мужчина выехал из дома 29 декабря и пропал. В последний раз его видели отъезжающим на автомобиле «Хендай Санта Фе».


Приметы: рост – 185 см, плотного телосложения, карие глаза и русые волосы. 

Одежда: черная кожаная куртка, светло-зеленые спортивные штаны, белые кроссовки, черная шапка с белой подписью. 

Если вам что-то известно о местонахождении Азнабаева, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия поиск
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