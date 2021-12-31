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В Октябрьском мужчина скончался при пожаре в многоэтажном доме

В Октябрьском мужчина скончался при пожаре в многоэтажном доме

12:58, 31 дек 2021

Сегодня ночью, 31 декабря, в Октябрьском при пожаре в пятиэтажном доме погиб 41-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.



Отмечается, что информация о пожаре поступила в 2:53. По прибытии экстренных служб на место происшествия было обнаружено, что дым идет из окна и балкона пятого этажа. Возгорание было ликвидировано. В ходе тушения были спасены двое мужчин - 69 лет и 41 года. Последний скончался на руках бригады скорой помощи. Состояние пожилого пациента оценивается как тяжелое.

В причинах пожара предстоит разобраться следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия
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