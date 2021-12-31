В Архангельском районе Башкирии 12-летний мальчик попал под колеса иномарки

13:04, 31 дек 2021

В минувший четверг, 30 декабря, на территории Архангельского района Башкортостана в ДТП пострадал ребенок. Все случилось на 74 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк около четырех часов дня.







У села Бакалдинское 43-летний белоречанин за рулем «Опеля Зафиры» сбил 12-летнего школьника. Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Автомобилист рассказал, что ребенок внезапно выбежал на дорогу при этом был в сопровождении взрослых. Обстоятельства аварии теперь выясняют полицейские.

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