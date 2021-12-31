Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Архангельском районе Башкирии 12-летний мальчик попал под колеса иномарки

В Архангельском районе Башкирии 12-летний мальчик попал под колеса иномарки

13:04, 31 дек 2021

В минувший четверг, 30 декабря, на территории Архангельского района Башкортостана в ДТП пострадал ребенок. Все случилось на 74 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк около четырех часов дня.



У села Бакалдинское 43-летний белоречанин за рулем «Опеля Зафиры» сбил 12-летнего школьника. Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Автомобилист рассказал, что ребенок внезапно выбежал на дорогу при этом был в сопровождении взрослых. Обстоятельства аварии теперь выясняют полицейские.

Читайте также:

В Уфе столкнулись автобус «ПАЗ» и попутный ВАЗ-2114
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Архангельский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: