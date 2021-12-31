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В Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи

В Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи

13:20, 31 дек 2021

Вчера, 30 декабря, из-за пожара многодетная семья из Учалинского района Башкирии под Новый год чуть не лишилась жилья. Подробности происшествия рассказали сотрудники МЧС по республике.

Пожар случился в одноэтажном бревенчатом доме деревне Новобайрамгулово. Как выяснилось, в строении проживала многодетная семья из пяти человек, в числе которых трое детей. Во время происшествия в доме находилась мать детишек. Услышав звук пожарного извещателя, она своевременно покинула помещение.

На месте работали силы и средства экстренной службы, которые оперативно потушили. В ходе ЧП, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район происшествия пожар
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