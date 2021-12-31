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В Башкирии загорелся сельский дом культуры

В Башкирии загорелся сельский дом культуры

13:25, 31 дек 2021

Сегодняшним утром в Ишимбайском районе Башкирии случился пожар в Доме культуры в деревне Ишимово.

Прибывшие на место огнеборцы в 08:42 локализовали пожар в одноэтажном бревенчатом здании – площадь возгорания составляла 117 квадратных метров. В 09:01 им удалось устранить открытое горение. Сейчас на месте работает эксперт, которому предстоит установить причины происшествия. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что В Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи. Пожар случился в одноэтажном бревенчатом доме деревне Новобайрамгулово. Как выяснилось, в строении проживала многодетная семья из пяти человек, в числе которых трое детей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Ишимбайский район происшествия пожар
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