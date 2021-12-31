В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили тело полицейского

13:51, 31 дек 2021

В Уфе под окнами жилого дома в Сипайлово нашли тело мужчины. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщили в МВД республики.







ЧП произошло ночью. Сейчас в ведомстве выясняют, что стало причиной гибели полицейского.



— Было найдено тело сотрудника одного из подразделений Управления МВД России по городу Уфе. Назначена служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, — прокомментировали в ведомстве.



По информации собственного источника, мужчина жил в этом же доме.



Ранее в Аургазинском районе Башкирии нашли мертвым полицейского. Как рассказала супруга погибшего, незадолго до трагедии у мужчины случился нервный срыв из-за конфликта в семье.





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