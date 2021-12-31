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В Ермекеевском районе Башкирии трактор наехал на переходившего дорогу 13-летнего подростка

В Ермекеевском районе Башкирии трактор наехал на переходившего дорогу 13-летнего подростка

20:45, 31 дек 2021

В Ермекеевском районе Башкирии трактор наехал на переходившего дорогу 13-летнего подростка. Случившимся происшествием сотрудники Следственного комитета республики.

Как следует из предварительных данных, 26 декабря в селе Ермекеево трактор совершил наезд на мальчика 13 лет, который переходил дорогу. В результат произошедшего, ребенок получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу.

По случившемуся следователи направили ходатайство районному прокурору о передаче материалов по факту произошедшего из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

Напомним, вчера днем, 30 декабря, в Башкирии произошло ДТП, в котором тоже пострадал подросток. ДТП случилось на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. 43-летний житель Белорецка за рулем иномарки наехал на мальчика 12 лет. Ребенок получил различные травмы, его госпитализировали в больницу.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Ермекеевский район происшествия ДТП
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