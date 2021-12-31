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В Башкирии столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей

В Башкирии столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей

20:53, 31 дек 2021

Авария в Башкирии произошла сегодня, 31 декабря, днем на автодороге Дюртюли-Уфа.

60-летний водитель, управляя  «Hyundai Tucson», не справился  с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое, касательное столкновение со встречным автомобилем «Hyundai Accent» под управлением 56-летнего водителя.

От сильного удара  Hyundai Accent съехал в кювет.

«Водитель «Hyundai Accent» был эвакуирован и транспортирован до машины СМП спасателями ГК РБ по ЧС. Водитель автомобиля «Hyundai Tucson» не пострадал (сработали подушки безопасности)», — сообщили в пресс-службе ГК ЧС по РБ.

Ранее сообщалось о том, что В Ермекеевском районе Башкирии трактор наехал на переходившего дорогу 13-летнего подростка.


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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: аварии происшествия
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