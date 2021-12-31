В Башкирии столкнулись две иномарки: пострадал один из водителей

20:53, 31 дек 2021

Авария в Башкирии произошла сегодня, 31 декабря, днем на автодороге Дюртюли-Уфа.







60-летний водитель, управляя «Hyundai Tucson», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое, касательное столкновение со встречным автомобилем «Hyundai Accent» под управлением 56-летнего водителя.



От сильного удара Hyundai Accent съехал в кювет.



«Водитель «Hyundai Accent» был эвакуирован и транспортирован до машины СМП спасателями ГК РБ по ЧС. Водитель автомобиля «Hyundai Tucson» не пострадал (сработали подушки безопасности)», — сообщили в пресс-службе ГК ЧС по РБ.



Ранее сообщалось о том, что В Ермекеевском районе Башкирии трактор наехал на переходившего дорогу 13-летнего подростка.





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Фото: ГИБДД по РБ