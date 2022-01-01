В Уфе прошедшей ночью произошло два пожара в которых пострадали пожилые люди

13:20, 01 янв 2022

Минувшей ночью в Уфе произошло два пожара. Возгорания случились в многоквартирных домах.







Так, около 4 часов утра загорелась квартира на первом этаже дома по улице Комсомольской. Газодымозащитная служба успела спасти двоих человек. Открытое горение ликвидировано через 22 минуты после того, как поступило сообщение о пожаре.



Чуть позже случился пожар в квартире на пятом этаже дома по проспекту Салавата Юлаева. Спасатели эвакуировали 51 человека, в том числе 11 детей. Пострадали трое пожилых людей: 64-летний и 87-летний мужчины и 85-летняя женщина. Все они госпитализированы. Открытое горение удалось ликвидировать через 27 минут после сигнала о пожаре.









Кроме того, в ночь на 1 января случился пожар и в Салавате. Там загорелась квартира на первом этаже в пятиэтажке на бульваре Космонавтов. 38-летний мужчина успел эвакуироваться сам. Прибывшие пожарные спасли 10 человек.



Причины и подробности случившегося устанавливаются.





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