Игроков ХК «Салават Юлаев» вместе со сборной России сняли с рейса за пьянство и безмасочный полёт

20:02, 01 янв 2022

Игроки уфимского клуба «Салават Юлаев» и молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин и Александр Пашин вместе с командой сняты с рейса Калгари — Франфуркт. Об этом сообщает финское издание со ссылкой на журналистку Мари Леманн, которая летела этим же рейсом.







«Некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт», - пишет «Спорт-экспресс».



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии под окнами жилого дома обнаружили тело полицейского. ЧП произошло ночью. Сейчас в ведомстве выясняют, что стало причиной гибели полицейского.

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Источник: Моя Уфа