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В Уфе загоревшийся в дороге автомобиль тушили 9 человек

В Уфе загоревшийся в дороге автомобиль тушили 9 человек

20:16, 01 янв 2022

На дороге в Уфе загорелась машина. Об этом сегодня, 1 января, рассказали очевидцы происшествия.

ЧП произошло на проспекте Салавата Юлаева. У легкового автомобиля на дороге загорелся багажник.

— Тушить машину бросились девять человек. Кто-то начал снегом закидывать. Один мужчина вышел из машины с лопатой даже. Еще один принес огнетушитель. Так и смогли всем миром помочь, — рассказал очевидец.

В Госавтоинспекции республики прокомментировали ситуацию:

— Обращений в ГИБДД по данному происшествию не поступало, — сообщили в ведомстве.

В декабре похожий случай произошел возле жилого дома на улице Менделеева в Уфе. Прохожий, увидев, что горит автомобиль, вытащил из салона его владельца и спас ему жизнь.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе прохожие спасли провалившегося под лед пожилого мужчину.


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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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