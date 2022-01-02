В Татышлинском районе Башкирии произошел пожар в частном доме

11:27, 02 янв 2022

Накануне, 1 января, вечером по улице Молодежной в селе Арибаш Татышлинского района республики произошел пожар в жилом доме, внутри которого в момент возникновения задымления находилась женщина, 1940 года рождения.







Хозяйка дома, услышав пронзительный звук сработавшего автономного дымового пожарного извещателя, увидела тлеющие под отопительной печкой дрова и своевременно покинула жилище. Вызвала пожарную охрану.



«Благодаря своевременному обнаружению пожара удалось не только минимизировать материальный ущерб, но и самое главное – спастись хозяйке дома. Стоит отметить, что пожарный извещатель установлен в доме по льготной программе, как одиноко проживающему человеку, старше 55 лет», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.





Читайте также: В Уфе прошедшей ночью произошло два пожара в которых пострадали пожилые люди

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС РФ по РБ