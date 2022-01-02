В Белорецком районе произошел смертельный пожар

Несчастный случай произошел сегодня, 2 января, в деревне Бердагулово Белорецкого района. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого дома размером 5х6 м. Пожар локализован в 03:25, открытое горение ликвидировано.
«К сожалению, в ходе разбора на месте пожара обнаружен погибший мужчина, 1960 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.