В Белорецком районе произошел смертельный пожар

12:13, 02 янв 2022

Несчастный случай произошел сегодня, 2 января, в деревне Бердагулово Белорецкого района. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого дома размером 5х6 м. Пожар локализован в 03:25, открытое горение ликвидировано.







«К сожалению, в ходе разбора на месте пожара обнаружен погибший мужчина, 1960 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.





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Фото: МЧС РФ по РБ