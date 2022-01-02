Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Белорецком районе произошел смертельный пожар

В Белорецком районе произошел смертельный пожар

12:13, 02 янв 2022

Несчастный случай произошел сегодня, 2 января, в деревне Бердагулово Белорецкого района. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого дома размером 5х6 м. Пожар локализован в 03:25, открытое горение ликвидировано.



«К сожалению, в  ходе разбора на месте пожара обнаружен погибший мужчина, 1960 года рождения», — сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. 

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.


Читайте также:

В Татышлинском районе Башкирии произошел пожар в частном доме
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: