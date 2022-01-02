В Сибае новогодняя пьянка закончилась воровством и угоном автомобиля

13:04, 02 янв 2022

После новогоднего застолья в Сибае мужчина угнал автомобиль друга и уехал домой, не забыв прихватить еще и чужой телефон. Угонщика быстро задержали и машину вернули хозяину.Преступление в новогодние праздники произошло в Сибае.







Мужчина, который всю ночь пил с приятелем, очнулся у себя в квартире и никого не обнаружил. Также пропала его машина и сотовый телефон. На помощь пришла соседка, она вызвала полицию.



Прибывшие правоохранители нашли угонщика – им оказался его собутыльник. Мужчина, когда приятель уснул после принятого спиртного, взял ключи от автомобиля, чужой телефон и уехал на машине друга домой. Сейчас он стал фигурантом о краже. Похищенное возвращено хозяину.





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