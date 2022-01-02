В аэропорту Уфы вынужденную посадку совершили несколько самолетов из Оренбурга

14:00, 02 янв 2022

На запасном аэродроме в Уфе совершил посадку самолет авиакомпании «Северный ветер», летевший в Оренбург из Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 2 января, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».







По данным Уральской транспортной прокуратуры, вынужденные посадки пришлось совершить нескольким самолетам, летевшим в Оренбург. Связано это с сильнейшим снегопадом.



— Воздушные суда указанных рейсов осуществили посадку на запасных аэродромах городов Уфы, Челябинска и Магнитогорска, — сообщили в ведомстве. — Представителями авиакомпаний пассажирам оказаны услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.









Пять регулярных авиарейсов из Оренбурга — все в Москву и Питер — задержаны в аэропорту. Транспортная прокуратура области организовала там мобильную приемную.





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