В Башкирии под лед провалился рыбак

14:22, 02 янв 2022

Уфимские спасатели сегодня, 2 января, сообщили о несчастном случае, который произошел в столице Башкирии, в Сипайлово. По информации управления по гражданской защите, 60-летний мужчина провалился под лед.







Сообщается, что пострадавший сегодня отправился на зимнюю рыбалку. Он ушел под лед, дойдя до середины реки на «нижнем карьере».



О том, что с рыбаком произошла беда, заметил очевидец из своего окна, который сообщил о ЧП в экстренные службы. Также пострадавшего бросились спасать и другие любители подледного лова, которые заметили барахтавшегося. Всего он провел в ледяной воде около 10 минут.





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