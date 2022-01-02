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В Башкирии под лед провалился рыбак

В Башкирии под лед провалился рыбак

14:22, 02 янв 2022

Уфимские спасатели сегодня, 2 января, сообщили о несчастном случае, который произошел в столице Башкирии, в Сипайлово. По информации управления по гражданской защите, 60-летний мужчина провалился под лед. 

Сообщается, что пострадавший сегодня отправился на зимнюю рыбалку. Он ушел под лед, дойдя до середины реки на «нижнем карьере».

О том, что с рыбаком произошла беда, заметил очевидец из своего окна, который сообщил о ЧП в экстренные службы. Также пострадавшего бросились спасать и другие любители подледного лова, которые заметили барахтавшегося. Всего он провел в ледяной воде около 10 минут. 


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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