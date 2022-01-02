Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Хайбуллинском районе Башкирии затопило хирургическое отделение больницы

В Хайбуллинском районе Башкирии затопило хирургическое отделение больницы

14:50, 02 янв 2022

В Акъярской ЦРБ в Башкирии в новогоднюю ночь произошло ЧП: из-за протечки залило хирургическое отделение. Об этом сообщили в соцсети очевидцы сегодня, 2 января. Одна из сотрудниц больницы сняла видео с места событий. На кадрах несколько человек собирают воду с пола тряпками.

— Хирургическое отделение в Акъяре топит уже второй раз за месяц, — сообщил автор ролика.

В Минздраве Башкирии подтвердили факт случившегося и заверили, что проблема уже решается.

— По информации главного врача Акъярской ЦРБ, действительно, в связи с коррозией металла произошла разгерметизация отопительной системы стационара, — рассказали в ведомстве. — После проведенных ремонтных работ утечка была устранена. Отопительная система заработала в полном объеме. По состоянию на 2 января ведутся работы по составлению сметы на капитальный ремонт и подготовительные мероприятия по изысканию финансирования.


Читайте также:

В аэропорту Уфы вынужденную посадку совершили несколько самолетов из Оренбурга
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: «Подслушано Хайбуллинский район» / Vk.com
Теги: Хайбуллинский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: