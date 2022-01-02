В Хайбуллинском районе Башкирии затопило хирургическое отделение больницы

14:50, 02 янв 2022

В Акъярской ЦРБ в Башкирии в новогоднюю ночь произошло ЧП: из-за протечки залило хирургическое отделение. Об этом сообщили в соцсети очевидцы сегодня, 2 января. Одна из сотрудниц больницы сняла видео с места событий. На кадрах несколько человек собирают воду с пола тряпками.







— Хирургическое отделение в Акъяре топит уже второй раз за месяц, — сообщил автор ролика.



В Минздраве Башкирии подтвердили факт случившегося и заверили, что проблема уже решается.









— По информации главного врача Акъярской ЦРБ, действительно, в связи с коррозией металла произошла разгерметизация отопительной системы стационара, — рассказали в ведомстве. — После проведенных ремонтных работ утечка была устранена. Отопительная система заработала в полном объеме. По состоянию на 2 января ведутся работы по составлению сметы на капитальный ремонт и подготовительные мероприятия по изысканию финансирования.





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Фото: «Подслушано Хайбуллинский район» / Vk.com