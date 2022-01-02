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В Благовещенском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 9-летний ребенок

В Благовещенском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 9-летний ребенок

18:14, 02 янв 2022

В МЧС по Башкирии сообщили о серьезной аварии, которая произошла в Благовещенском районе. По информации ведомства, сегодня, 2 января, в ДТП пострадали шестеро человек и трое погибли. Среди них, по данным спасателей, был один 9-летний ребенок.

Уточняется, что авария зарегистрирована в 16:55 на 46 км дороги Уфа-Янаул вблизи Благовещенска между двумя легковыми автомобилями.  Пострадавших доставили в больницу №21 в Уфе. Причина ДТП пока неизвестна.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Благовещенский район происшествия
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