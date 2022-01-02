В Янаульском районе произошло массовое ДТП, в котором погиб мужчина
19:19, 02 янв 2022
Сегодня, 2 января, в Янаульском районе произошла смертельная авария. По информации ГИБДД по Башкирии, в ДТП погиб мужчина. По предварительным данным, около 17:00 на 33 км дороги Янаул-Нефтекамск столкнулись автомобили «Хендай Грета» и «Киа Рио». После в «Киа» врезались грузовики «Форд Экоспот» и «Вольво».
В результате произошедшего на месте скончался водитель «Киа» до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля госпитализирован вместе с водителем «Хендай».