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В Янаульском районе произошло массовое ДТП, в котором погиб мужчина

В Янаульском районе произошло массовое ДТП, в котором погиб мужчина

19:19, 02 янв 2022

Сегодня, 2 января, в Янаульском районе произошла смертельная авария. По информации ГИБДД по Башкирии, в ДТП погиб мужчина.


По предварительным данным, около 17:00 на 33 км дороги Янаул-Нефтекамск столкнулись автомобили «Хендай Грета» и «Киа Рио». После в «Киа» врезались грузовики «Форд Экоспот» и «Вольво».

В результате произошедшего на месте скончался водитель «Киа» до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля госпитализирован вместе с водителем «Хендай».

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Янаульский район происшествия
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