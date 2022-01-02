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В Башкирии водитель "Skoda Octavia" погиб, столкнувшись со встречным КамАЗом

В Башкирии водитель "Skoda Octavia" погиб, столкнувшись со встречным КамАЗом

21:32, 02 янв 2022

Сегодня, 2 января, в Белебеевском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла в с. Приютово.

По имеющимся данным, столкнулись "Skoda Octavia" и встречный КамАЗ. В результате ДТП водитель "Skoda"  от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и другие службы.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось о том, что В Янаульском районе произошло массовое ДТП, в котором погиб мужчина, а в Благовещенском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 9-летний ребенок. Несколькими часами ранее в Стерлитамакском районе на 128 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-21099 и встречная "Лада Веста".


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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белебеевский район происшествия аварии
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