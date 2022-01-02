В Башкирии водитель "Skoda Octavia" погиб, столкнувшись со встречным КамАЗом
21:32, 02 янв 2022
Сегодня, 2 января, в Белебеевском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла в с. Приютово.
По имеющимся данным, столкнулись "Skoda Octavia" и встречный КамАЗ. В результате ДТП водитель "Skoda" от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и другие службы.
Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что В Янаульском районе произошло массовое ДТП, в котором погиб мужчина, а в Благовещенском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 9-летний ребенок. Несколькими часами ранее в Стерлитамакском районе на 128 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись ВАЗ-21099 и встречная "Лада Веста".
Читайте также:В Уфе загоревшийся в дороге автомобиль тушили 9 человек
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также