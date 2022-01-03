В Баймакском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

10:51, 03 янв 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Баймакском районе произошел смертельный пожар. По информации ведомства, в 4:09 к спасателям поступило сообщение о возгорании в доме в селе Темясово.







Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что на улице Заки Валиди горит бревенчатый дом с деревянным пристроем. Как выяснилось, к строению не было подведено электричество и газ. Отопление в доме было печным.



Погибшего 58-летнего хозяина обнаружили уже после тушения огня во время разбора места пожара. Причина произошедшего пока что устанавливается.



Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе Башкирии в бревенчатом доме заживо сгорел мужчина.





Читайте также: В Белорецком районе произошел смертельный пожар

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



