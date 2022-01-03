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В Баймакском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

В Баймакском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

10:51, 03 янв 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Баймакском районе произошел смертельный пожар. По информации ведомства, в 4:09 к спасателям поступило сообщение о возгорании в доме в селе Темясово.

Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что на улице Заки Валиди горит бревенчатый дом с деревянным пристроем. Как выяснилось, к строению не было подведено электричество и газ. Отопление в доме было печным.

Погибшего 58-летнего хозяина обнаружили уже после тушения огня во время разбора места пожара. Причина произошедшего пока что устанавливается. 

Ранее сообщалось, что в Туймазинском районе Башкирии в бревенчатом доме заживо сгорел мужчина.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Баймакский район происшествия
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