В Баймакском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина
10:51, 03 янв 2022
В МЧС по Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Баймакском районе произошел смертельный пожар. По информации ведомства, в 4:09 к спасателям поступило сообщение о возгорании в доме в селе Темясово.
Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что на улице Заки Валиди горит бревенчатый дом с деревянным пристроем. Как выяснилось, к строению не было подведено электричество и газ. Отопление в доме было печным.
Погибшего 58-летнего хозяина обнаружили уже после тушения огня во время разбора места пожара. Причина произошедшего пока что устанавливается.