В Благовещенском районе Башкирии столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие

18:18, 03 янв 2022

Сегодня, 3 января, около 16 часов дня в Благовещенском районе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 43 км трассы Уфа-Янаул столкнулись автобус ГАЗель-Next и встречный «Volkswagen Polo».





В результате аварии 39-летней пассажирке автобуса и 35-летней женщине, водителю «Volkswagen», понадобилась медпомощь. Известно, что автобус следовал по маршруту Благовещенск-Уфа (Колхозный рынок). В салоне находились 16 пассажиров. Начато разбирательство.

Накануне, 2 января, в Благовещенском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 9-летний ребенок.





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Фото: МЧС по Башкирии