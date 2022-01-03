В Благовещенском районе Башкирии столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие
18:18, 03 янв 2022
Сегодня, 3 января, около 16 часов дня в Благовещенском районе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 43 км трассы Уфа-Янаул столкнулись автобус ГАЗель-Next и встречный «Volkswagen Polo».
В результате аварии 39-летней пассажирке автобуса и 35-летней женщине, водителю «Volkswagen», понадобилась медпомощь. Известно, что автобус следовал по маршруту Благовещенск-Уфа (Колхозный рынок). В салоне находились 16 пассажиров. Начато разбирательство.