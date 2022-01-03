В Уфе мужчина, управляя троллейбусом, сбил девушку
19:06, 03 янв 2022
Сегодня, 3 января, около 6 часов вечера в Уфе 54-летний мужчина, управляя троллейбусом и двигаясь по проспекту Октября в сторону улицы Шафиева, вблизи остановки общественного транспорта «Железнодорожная больница», наехал на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии пешеход с различными травмами госпитализирована. Известно, что на момент дорожной аварии в салоне троллейбуса находилось 8 человек. Пассажиры не пострадали. По данному факту ДТП начато разбирательство.
Кроме того, в Башкирии произошел несчастный случай с мужчиной. ЧП произошло вскоре после боя курантов в Салаватском районе. У 56-летнего мужчины в ладони взорвалась петарда. Ему была оказана медицинская помощь.
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